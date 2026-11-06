Beautiful, anticipazioni 6 novembre 2026: Eric amareggiato, Brooke rilascia una dichiarazione

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 6 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter e Hope hanno chiesto a Brooke di ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla Forrester Creations. Lei all’inizio era indecisa, soprattutto perché teme di complicare ancora di più le cose tra lei e Ridge, però ha deciso di accettare.

Anticipazioni Beautiful 6 novembre 2026: Steffy rivolge dure accuse a Hope, i giornalisti raggiungono Carter

Ridge, suo padre e Steffy sono sconvolti per aver perso la gestione della Forrester Creations e stanno cercando una soluzione per riprendere il controllo della loro amatissima azienda. Quando Taylor si recherà da loro, Eric ribadirà la sua profonda delusione nei confronti di Carter, nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare che li avrebbe traditi perché si fidavano totalmente di lui.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge ha chiesto a Justine di riuscire a trovare una scappatoia dal punto di vista legale che possa annullare il contratto. Intanto Steffy si scaglierà duramente contro Hope, certa che sia stata lei a manipolare Carter per mettere le mani sulla Forrester Creations. Nel frattempo Carter verrà raggiunto dai giornalisti e Brooke userà i canali social dell’azienda per rilasciare una dichiarazione.