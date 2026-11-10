Forbidden fruit salta su Canale 5: ecco quando e perché

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Forbidden fruit è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. In onda da oltre un anno su Canale 5, le vicende di Ender e Yildiz sono seguite in media da oltre un milione e mezzo di telespettatori. Un grande successo che tuttavia non è esente da improvvisi cambi di programmazione. Secondo alcune indiscrezioni, la dizi turca salterà un appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset. Forbidden fruit non andrà in onda il 14 novembre per lasciare spazio alla puntata pomeridiana di Amici 26. Il talent show condotto da Maria De Filippi verrà trasmesso eccezionalmente di sabato a causa dell’Atp finals.

Forbidden fruit non va in onda sabato 14 novembre: spazio ad Amici 26

Forbidden fruit non andrà in onda sabato 14 novembre per lasciare spazio ad Amici 26. La scuola più famosa d’Italia cambierà giorno di messa in onda per via dell’Atp finals. Il torneo di tennis più importante dell’anno andrà in onda in diretta da domenica 15 novembre sui teleschermi di Canale 5. La rete gestita da Piersilvio Berlusconi ha comprato i diritti televisivi per il torneo maschile di tennis in programma a Torino. Una manifestazione sportiva che vedrà l’assenza di Jannik Sinner, fuori per infortunio ad un ginocchio.

Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)