Helena Prestes e Zeudi Di Palma di nuovo insieme: dove sono state beccate

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Helena Prestes è tra le concorrenti uscite dal Grande fratello che hanno avuto maggiore successo. Dopo quell’esperienza in televisione, la donna ha stretto diverse collaborazioni che le hanno permesso di girare il mondo. In queste ore, la modella-influencer brasiliana ha preso parte ad un evento di un noto brand di gioielli a Milano: Una serata che ha visto la partecipazione anche di un’altra ex gieffina. Si tratta di Zeudi Di Palma, con la quale Helena Prestes aveva avuto un legame speciale nella casa del Grande fratello. Le due donne si sarebbero riviste a distanza di quell’esperienza in televisione che aveva portato alla nascita delle Zelena.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma allo stesso evento a Milano

Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono riviste ad un evento a Milano a due anni dall’esperienza fatta al Grande fratello. Un rapporto, quello tra le due modelle, che si era incrinato nelle fasi finali del reality show. Oggi, le due donne condividono la stessa agenzia mentre non è chiaro se abbiano mantenuto i rapporti. Nel frattempo, l’ex Miss Italia tornerà presto in televisione. La donna sarà tra le concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi, in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5.