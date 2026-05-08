Beautiful, anticipazioni 8 maggio 2026: Steffy dimentica il passaporto, Li difende Poppy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Brooke continuerà ad essere al settimo cielo per essere di nuovo il volto della Brooke’s Bedroom, ha scoperto che la fa sentire ancora brillante posare ed essere al centro dei riflettori.

Anticipazioni Beautiful 8 maggio 2026: Li non pensa che Poppy sia un’assassina

Ridge e Brooke pensano che il viaggio a Monte Carlo non sarà solo di lavoro, intendono infatti approfittarne per concedersi qualche momento romantico. Intanto Steffy non si sentirà affatto a suo agio, il fatto che con loro partirà anche la Logan la fa sentire di troppo. Nel momento in cui si recherà in aeroporto non si accorgerà di aver lasciato il passaporto in ufficio. Hope la rincorrerà per darglielo ma essendo arrabbiata con lei la Forrester la ignorerà.

Hope voleva che la madre e Ridge partissero da soli, sarà quindi felice che Steffy potrebbe non andare più con loro. Katie si è recata da Li per parlare delle morti di Tom e Hollis, che trova molto strane. La madre di Finn non crede che ci sia qualcosa dietro, la Logan invece pensa che Poppy potrebbe essere la colpevole. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la dottoressa non ritiene la sorella capace di uccidere nonostante le due non vadano d’accordo. A parer suo se i due sono stati davvero uccisi la colpevole sarà sicuramente Sheila.