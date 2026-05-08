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VOLANO “GLI ANGELI” DELLA RICERCA

L’equipe del Presidio residenziale dei Centri Padre Pio guidata dalla Dr.ssa Gatta ottiene due importanti riconoscimenti nell’ambito della ricerca scientifica internazionale.

Pochi giorni fa è stato pubblicato sulla rivista “Stroke”, tra le più autorevoli a livello internazionale nel campo delle malattie cerebrovascolari, lo studio dal titolo “Exoskeleton-Assisted therapy enhances upper limb motor recovery in early subacute stroke: a multicenter, single-blind randomized controlled trial”,che conferma l’efficacia decisiva della robotica nel recupero dell’arto superiore in pazienti colpiti da ictus in fase subacuta precoce.

Tra gli autori firmatari del lavoro scientifico figura la Dr.ssa Maria Teresa Gatta, Direttore Sanitario del Presidio di riabilitazione residenziale di San Giovanni Rotondo “Gli Angeli di Padre Pio”, mentre il trial clinico multicentrico, che ha coinvolto 94 pazienti, ha visto scendere in campo il resto dell’equipe, tutti professionisti presenti tra i membri dell’Italian PowerUPS-REHAB Study Group: Emanuele Francesco Russo, Michele PioPompilio, Maria Elena Mischitelli, Maria Teresa Marino, Matteo Di Maggio eCaterina Di Blasio.

In sintesi i Risultati della Ricerca hanno evidenziato come la tecnologia robotica potenzi drasticamente il recupero del braccio dopo un ictus: (+68,4% di miglioramento significativo con l’integrazione della robotica rispetto al +31,8% di miglioramento con la sola terapia tradizionale). È dal 2011 che la Fondazione, integrando tecnologie d’avanguardia come l’esoscheletro “Armeo Power”, permette ai pazienti di eseguire movimenti assistiti e orientati alcompito, massimizzando i meccanismi di neuroplasticità proprio quando sono piùattivi.

Il secondo riconoscimento risale a poche settimane prima precisamente al 23 aprile, presso BolognaFiere, durante Exposanità – la principale fiera italiana e tra le più importanti in Europa dedicate al settore sanitario e socio-sanitario.

Si tratta del premio nella categoria “Technology Innovation in Care”, riconoscimento destinato a chi innova concretamente il mondo della riabilitazione, assegnato ad “AID2GAIT”, un progetto di ricerca nato da una collaborazione d’eccellenza tra importanti realtà accademiche italiane, l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università dell’Aquila, al quale il Presidio de “Gli angeli di Padre Pio”, con l’equipe guidata dalla dott.ssa Gatta, ha fornito un contributo fondamentale in qualità di partner clinico. “AID2GAIT” è stato premiato per aver contribuito alla riabilitazione robotica dei bambini colpiti da Paralisi Cerebrale Infantile attraverso monitoraggio non invasivo, analisi cinematica del robot e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, permettendo così una migliore compliance e una maggiore personalizzazione del trattamento riabilitativo.

Il progetto è stato condotto con l’obiettivo di migliorare la riabilitazione del cammino attraverso tecnologie innovative come il sistema robotico “Lokomat”, anch’esso in uso da molti anni all’interno del Presidio d’eccellenza della Fondazione.

Questi riconoscimenti confermano l’importanza di modelli collaborativi capaci di trasformare la ricerca in soluzioni concrete, migliorando la qualità della vita e definendo nuovi standard per la riabilitazione del futuro.

San Giovanni Rotondo, 08/05/2026 Ufficio Comunicazione Interna ed Esterna

Il Responsabile

Dott. Gaetano Barone