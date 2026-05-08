The Fifty chi ha vinto il reality show: svelato il presunto vincitore

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The Fifty è tra i programmi più attesi della stagione estiva in arrivo. Il nuovo reality show debutterà il prossimo 22 marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il gioco vedrà cinquanta concorrenti sfidarsi in prove di cultura, mentali e fisiche per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. In queste ore, Deianira Marzano ha svelato il nome del presunto vincitore della prima edizione di The Fifty. Secondo la nota esperta di gossip, Helena Prestes avrebbe vinto il programma anche se per l’ufficialità bisognerà attendere la messa in onda del gioco. Alcune vecchie indiscrezioni avevano trapelato che l’ex concorrente del Grande fratello avesse raggiunto le fasi finali della competizione insieme a Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi.

Helena Prestes avrebbe vinto The Fifty

Helena Prestes avrebbe vinto la prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in arrivo a metà maggio su Amazon Prime Video. Per la modella brasiliana sarebbe la prima vittoria in un gioco dopo essere arrivata seconda sia a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon sia al Grande Fratello nel 2024. Le prime quattro puntate sono previste il 22 maggio mentre le altre sei divise in due settimane fino al 5 giugno. Tra i 50 concorrenti ci saranno Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta, Helena Prestes, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano ma anche Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia, Matteo Diamante, Khady Gueye, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia…