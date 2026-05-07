Beautiful, anticipazioni 7 maggio 2026: Steffy si sente a disagio ma non rinuncia alla trasferta

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che sarà tanto l’entusiasmo alla Forrester Creations durante i preparativi della Brooke’s Bedroom, Hope ha detto alla madre che Steffy non dovrebbe andare con loro per lasciargli vivere anche una romantica vacanza.

Anticipazioni Beautiful 7 maggio 2026: Steffy decide di partire con Ridge e Brooke, Katie sospettosa

Zende si sta occupando del promozionale materiale in vista della partenza, intanto Brooke scoprirà con piacere che posare di fronte ai riflettori la entusiasma ancora moltissimo. Anche Ridge apparirà davvero felice per il ritorno della moglie come volto della linea e non farà che dimostrarle il suo sostegno.

Sia Ridge che la Logan pensano che oltre ad un viaggio di lavoro quello a Monte Carlo sarà anche un soggiorno romantico. Steffy invece sarà a disagio, lei preferirebbe partire da sola con il padre perché la presenza di Brooke la fa sentire il terzo incomodo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nonostante i suoi dubbi la Forrester deciderà di andare lo stesso in trasferta. Katie avrà ancora dei sospetti su Poppy, dopo aver scoperto il suo legame con Tom Starr sarà convinta che stia nascondendo qualcosa.