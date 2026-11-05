Beautiful, anticipazioni 5 novembre 2026: Brooke accetta la proposta di Carter e Hope alla Forrester

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 5 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge, Eric e Steffy hanno fatto un accordo, non torneranno alla Forrester Creations fino a quando non troveranno un modo per assumere di nuovo il suo controllo. Ridge, intanto, si sente in colpa perché fidandosi di Carter ha firmato i documenti senza averli prima letti.

Anticipazioni Beautiful 5 novembre 2026: Brooke teme di allontanare definitivamente Ridge ma accetta il nuovo ruolo alla Forrester

Hope e Carter proveranno a convincere Brooke ad accettare di ricoprire alla Forrester Creations il ruolo di amministratore delegato perché sono convinti che sia la persona più adatta. Dopo aver ricevuto la proposta, però, lei sarà alquanto titubante.

La Logan ha paura che se accetterà di diventare il nuovo amministratore delegato dell’azienda il rapporto tra lei e Ridge sarà totalmente compromesso, però dopo averci pensato deciderà di accettare la proposta di Carter e Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Eric, il figlio e la nipote continueranno a pensare a cosa fare dopo che il Walton gli ha portato via l’azienda.