Ciao Maschio e Bar Centrale, ospiti e anticipazioni del 7 novembre: da Francesco Sarcina a Serena Bortone

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Il pomeriggio di sabato 7 novembre su Rai 1 sarà caratterizzato da un doppio appuntamento con Bar Centrale e Ciao Maschio, due programmi che accompagneranno il pubblico tra attualità, racconti di vita, musica e spettacolo.

Da una parte Elisa Isoardi tornerà alla guida di Bar Centrale con una nuova tappa in Calabria, tra ospiti in studio e collegamenti dal territorio. Dall’altra Nunzia De Girolamo accoglierà nel salotto di Ciao Maschio uno dei protagonisti più amati della musica italiana, pronto a mettersi in gioco tra confessioni personali e nuovi progetti artistici. Chi saranno gli ospiti della giornata? Quali temi verranno affrontati? E cosa vedranno i telespettatori nei due programmi di Rai 1?

Bar Centrale torna su Rai 1 con Elisa Isoardi e gli ospiti fissi

Nuovo appuntamento con Bar Centrale, il people show guidato da Elisa Isoardi.

La trasmissione farà tappa a Pizzo, suggestivo borgo della Costa degli Dei affacciato sul Mar Tirreno. In collegamento ci sarà Lorenzo Branchetti, che raccoglierà storie, testimonianze e curiosità direttamente dal celebre centro calabrese.

In studio non mancheranno gli ospiti fissi del programma: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. In collegamento interverrà inoltre Davide Rondoni, chiamato a commentare i principali temi dell’attualità con il suo punto di vista.

Francesco Sarcina protagonista della nuova puntata di Ciao Maschio

Grande attesa anche per Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo.

Ospite della puntata sarà Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, che si racconterà tra carriera, vita privata e riflessioni personali. L’artista arriverà nel programma in un momento particolarmente importante grazie all’uscita del nuovo singolo della band, intitolato Forse sono felice.

Come da tradizione, l’intervista alternerà momenti di leggerezza a passaggi più intimi, permettendo al cantante di affrontare temi legati all’amore, alla crescita personale e al proprio percorso artistico.

La felicità al centro della puntata di Ciao Maschio

Il filo conduttore della serata sarà proprio il tema della felicità, che prende spunto dal titolo del nuovo brano de Le Vibrazioni.

Nel corso dell’intervista, Francesco Sarcina racconterà il significato della canzone e la riflessione che l’ha ispirata. Il singolo affronta infatti il rapporto tra la felicità autentica e quella che spesso si tenta di mostrare agli altri, lanciando un messaggio che invita a vivere le emozioni senza trasformarle in una continua ricerca di approvazione.

Tra storie dal territorio, approfondimenti e musica, il 7 novembre Rai 1 proporrà così un pomeriggio ricco di contenuti grazie al doppio appuntamento con Bar Centrale e Ciao Maschio.