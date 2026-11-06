Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 6 novembre 2026: Tolga caccia di casa Kaan, Sengul chiede aiuto a Gonul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 6 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo aver divorziato Akif porterà i documenti a Suzan per dimostrarle che finalmente è un uomo libero, con la speranza che gli conceda un’altra possibilità. Intanto Tolga saboterà la verifica di Doruk a scuola, però Kaan riuscirà a smascherarlo.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 6 novembre 2026: Doruk ospita Kaan a casa sua, Nebahat su tutte le furie

In preda alla rabbia Tolga deciderà di vendicarsi cacciando di casa Kaan, quest’ultimo si ritroverà di nuovo senza un posto in cui vivere. Doruk apprezzerà molto che il ragazzo abbia preso le sue difese, quindi gli proporrà di vivere a casa sua ottenendo anche l’approvazione della madre.

Sengul sarà gelosa di Gonul e chiederà aiuto a Hilmiye per cercare di far tornare il marito a casa. Le due donne convinceranno il proprietario della panetteria, Yilmaz, a vietare a Orhan di continuare a dormire nel suo locale. Nel frattempo Susen apparirà gelosa per il fatto che Omer dà ripetizioni a Dora, per stare con il fidanzato li accompagnerà. Non appena resteranno da soli faranno un discorso sulla fiducia che le farà tornare in mente l’incidente di Kadir. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che, mentre Suzan proverà degli abiti da sposa, la figlia pubblicherà una storia sui social. Nebahat segue Harika con un profilo falso e quando vedrà la storia si infurierà e si precipiterà nella boutique con Ayla.