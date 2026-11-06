Helena Prestes e Javier Martinez, giornata alternativa per la coppia: cosa hanno fatto

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando hanno preso parte al Grande fratello, il reality show di Mediaset. In queste ore, la modella brasiliana e l’ex pallavolista della Terni volley academy sono tornati a far parlare di sé per una decisione. La coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia ha deciso di trascorrere una giornata alternativa. La donna insieme al suo compagno hanno deciso di passare una giornata in sella alla loro bicicletta come mostrato in alcuni contenuti pubblicati in rete. Helena Prestes insieme a Javier Martinez si sono mostrati con indosso alcuni indumenti per praticare una gita in sella alla loro bici. Una giornata di relax all’aria aperta per i due ex gieffini desiderosi di ricaricare le pile nella natura.

Helena Prestes e Javier Martinez scelgono la bicicletta per ricariche le pile

La coppia nata all’interno del Grande fratello ha scelto la natura per ricaricare le pile. Helena Prestes e Javier Martinez hanno approfittato della bella giornata per passare delle ore in bicicletta tra le colline di Lecco dove hanno preso casa da ormai diverso tempo. I due, nel frattempo, continueranno ad essere molto impegnati dal punto di vista lavorativo. In particolare, la modella brasiliana è stata appena annunciata come volto di un noto marchio per la cura del viso. Per l’occasione, la 36enne sta capeggiando sui maggiori quotidiani nazionali con la campagna pubblicitaria di cui è protagonista.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram