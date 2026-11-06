Manfredonia

L’estate 2026 è passata da qualche mese, ora puoi già scegliere il tuo posto al mare per il 2027 da Lido Aurora

Redazione6 Novembre 2026
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Sono aperte le prenotazioni per vivere la nuova stagione 2027 all’insegna del relax, del sole e del comfort al Lido Aurora Sud! ⛱️

Assicurati il tuo angolo di felicità vista mare: al resto pensiamo noi! ✨

📍 Lido Aurora Sud – Siponto

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BCC San Giovanni Rotondo
Redazione6 Novembre 2026