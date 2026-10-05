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Manfredonia, il video di Antonio Castriotta che mostra incendi e rifiuti nel canneto di Siponto

MANFREDONIA – Dopo la puzza insistente degli ultimi giorni, il giornalista Antonio Castriotta si è recato sul posto segnalato da molti cui deriva il fastidioso odore sgradevole e nauseabondo.

La verità è lontana da alcune battute (anche fin troppo ironiche) e dichiarazioni rilasciate da molti sui social: la combustione del cannetto, mista a rifiuti, crea questo fenomeno che, obiettivamente, è molto fastidioso soprattutto per i residenti delle zone limitrofe.

Le dichiarazioni dell’ex consigliere comunale Adriano Carbone

Due pesi e due misure a Manfredonia: dov’è finita l’indignazione?

Le sgradevoli emissioni odorifere provenienti dai canneti adiacenti al Porto Turistico continuano a colpire residenti e passanti. Ma la vera anomalia oggi è un’altra: il silenzio.

In altri tempi, con amministrazioni di colore diverso, per molto meno si scatenavano proteste feroci, raccolte firme e attacchi quotidiani. Oggi che il problema persiste e danneggia l’immagine della nostra città, tutto tace. Come mai questa doppia morale?

Le proteste dei cittadini e l’attenzione ai problemi reali non dovrebbero avere una bandiera politica. Chi governa oggi a Palazzo San Domenico ha le stesse identiche responsabilità di chi lo ha preceduto. È tempo che i residenti facciano sentire la propria voce e che l’amministrazione intervenga, senza sconti politici per nessuno.