Beautiful, anticipazioni 2 ottobre 2026: Ridge sconvolto cerca una soluzione, il Forrester si rivolge a…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 2 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che per Ridge è stato un durissimo colpo scoprire che Carter lo ha pugnalato alle spalle facendogli firmare con l’inganno i documenti per ottenere il controllo della Forrester Creations. Brooke dopo aver scoperto il piano lo aveva avvertito ma lui non voleva crederci.

Anticipazioni Beautiful 2 ottobre 2026: Ridge si rivolge ad un ottimo avvocato, fermerà il piano di Carter?

Per il Forrester Carter è sempre stato un amico fidato oltre che un suo collaboratore ed è per questo che la delusione è stata così grande per lui. Ancora incredulo per l’amara scoperta fatta avrà intenzione di trovare una soluzione che impedisca al Walton di assumere la gestione dell’azienda.

Ridge deciderà di rivolgersi ad uno dei migliori avvocati di Los Angeles, Justin Barber, con la speranza che possa avere la meglio contro Carter. Al legale chiederà di esaminare la documentazione relativa al nuovo assetto societario. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Justine gli chiederà come mai non abbia consultato l’avvocato della Forrester Creations, lui gli spiegherà che è stato proprio lui a mettere in atto il piano per assumere la gestione dell’azienda.