Beautiful, anticipazioni 5 agosto 2026: Steffy bacchetta Ridge, lui e Brooke sempre più complici

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 5 agosto 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy adesso conosce la verità sulle condizioni di salute della madre. Lei aveva capito che c’era qualcosa che non andava ma non immaginava assolutamente che fossero problemi di questo tipo.

Anticipazioni Beautiful 5 agosto 2026: Ridge si giustifica con Steffy, Brooke lo ha perdonato

Alla Forrester Creations non appena vedrà il padre Steffy in modo indulgente lo rimprovererà per non averle detto che Taylor era convinta che non le restava molto tempo da vivere. Lui si giustificherà dicendo che è stata sua madre a chiedergli di non parlarne con nessuno.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Forrester e la figlia inizieranno poi a scherzare sul riallineamento dei chakra avvenuto grazie alla guaritrice e all’intima posizione dello Yab-Yum. Mentre lui e Taylor erano avvinghiati è arrivata Brooke che non ha reagito benissimo vedendoli in quel modo, quando Ridge le ha spiegato tutto però lo ha perdonato. Sentire le allusioni piccanti del padre sarà raccapricciante per Steffy, poco dopo arriverà la Logan che guarderà lo stilista con complicità.