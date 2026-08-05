Racconto di una notte cambia giorno su Canale 5: arriva una novità per l’autunno

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno avendo più successo in Italia. La storia di Mahir e Canfeza colleziona ogni domenica quasi 2 milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Ascolti sempre più in crescita per la dizi turca che aveva debuttato molto sottotono nel daytime pomeridiano di Canale 5. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato il nuovo palinsesto della nuova stagione televisiva in partenza in autunno. Scendendo nei dettagli, Racconto di una notte è stata confermata in prima serata anche se con una piccola variazione. La storia di Mahir e Canfeza andrà in onda di giovedì sera e non più di domenica come sta andando in onda in questo momento.

Racconto di una notte passa al giovedì sera da settembre

La serie tv turca si sposterà al giovedì sera a partire da settembre. Racconto di una notte verrà sostituita da L’erede che si sposterà alla domenica in prima serata. Cambi di programmazione che permetteranno ai telespettatori di non perdere nessun colpo di scena ambientato nelle ridenti terre turche. Resta, comunque, confermato l’appuntamento con la serie tv di domenica 9 agosto. Le anticipazioni annunciano che Mahir e Canfeza decideranno di passare una romantica serata al ristorante. In questa circostanza, i due si racconteranno i loro sogni d’infanzia. Una volta tornati a casa, Mahir deciderà d’insegnare a Canfeza a guidare, ma la lezione di guida improvvisata avrà un finale poco felice.

Afet di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)