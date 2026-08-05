Incendio sul monte Moregallo: la testimonianza di Helena Prestes

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Helena Prestes è tra i personaggi televisivi più seguiti in questo momento. La donna ha ottenuto grande successo grazie alla partecipazione a diversi programmi tra cui il Grande Fratello e più di recente a The Fifty. In queste ore, la modella brasiliana è stata testimone di una spiacevole situazione avvenuta a Lecco dove vive da ormai diversi mesi insieme a Javier Martinez. La donna ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui ha ripreso un incendio divampato su un monte situato davanti a Lago di Como. In video, Helena Prestes mostra un canadair mentre recupera dell’acqua nel lago prima di recarsi sul monte Moregallo per fermare il vasto incendio. In un’altra storia, la modella-influencer di San Paolo prega il Signora affinché spenga le fiamme che stanno colpendo la zona.

Helena Prestes e l’incendio sul monte Moregallo

La modella brasiliana ha pubblicato alcuni contenuti sui social dove ha mostrato un versante del monte Moregallo avvolto dalle fiamme. Helena Prestes come molte persone della zona sono apparse visibilmente preoccupate per il grande incendio che si è propagato sulla montagna nei pressi del lago di Como. Come la donna, anche Mattia Fumagalli ha voluto commentare quello che è accaduto in queste ultime ore nella sua zona. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una storia su Instagram con una foto del versante del monte Moregallo in fiamme con la seguente didascalia: “Incredibile ragazzi.” Un problema, quello degli incendi, che si sta facendo sempre più serio sia in Italia che nel resto del mondo a causa del clima troppo caldo.