Forbidden fruit, spoiler 5 agosto 2026: Yildiz vuole incontrare Cagatai e scopre che l’uomo vive…

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Va in onda oggi, mercoledì 5 agosto 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la madre e gli amici di Yildiz la stanno aiutando a trovare un nuovo marito.

Tra i possibili candidati la Yilmaz è rimasta ammaliata da un ricco uomo che fa parte dell’alta società, Cagatay. Il loro primo incontro non è andato bene ma lei non è pronta ad arrendersi, infatti proverà ancora a far incrociare le loro strade.

Spoiler Forbidden fruit 5 agosto 2026: una coincidenza stupisce Yildiz, è davvero un segno del destino

Yildiz non è riuscita a trovare un lavoro e ha capito che forse l’idea della madre non è così sbagliata, infatti ha deciso di trovare un nuovo marito. Intanto troverà una nuova casa in cui vivere con il figlio e Asuman e chiederà a Caner ed Emir di aiutarla.

Ai suoi amici la Yilmaz chiederà di farle incontrare Cagatai, dopo averlo visto infatti è diventata per lei un’ossessione e vorrebbe che fosse proprio lui il suo nuovo marito. Caner proverà per ben due volte ad organizzare un incontro tra loro ma sarà un fallimento, a quel punto Yildiz penserà di arrendersi. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la figlia di Asuman scoprirà che nel suo stesso palazzo vive anche Cagatai, una coincidenza che prenderà come un segno del destino.