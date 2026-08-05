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Il programma completo della Notte Bianca di Manfredonia

Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00 torna la Notte Bianca di Manfredonia, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.

17 punti dedicati all’intrattenimento musicale tra band e Dj Set. Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. 4 postazioni dedicate all’animazione per i più piccoli tra Baby Dance, giochi e truccabimbi, spettacoli con bolle e mascotte. Il centro si animerà con artisti di strada, spettacoli di fuoco e trampolieri, pensati per grandi e piccoli. 14 locali del centro proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con street food al prezzo simbolico di 5 euro.

Ed infine letture a cielo aperto e la riscoperta del patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla ProLoco Manfredonia, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22:15.

Ecco il programma:

LIVE MUSIC

01 – LOCANDA DEL CENTRO – Lucio e Lucio live duo

02 – UP LOUNGE & BAR – Will Diamond e Gianni Laporta Keyboard a seguire DJ Set Naia Lee + Nicola Annecchino

03 – GIOIELLERIA COSENTINO – Michele Bottalico & FadeOut

04 – TIM STORE – Pianobar Antonio Lorussi

05 – PIAZZA DUOMO – Senza Resa cover band Vasco Rossi

06 – PIAZZA DEL POPOLO – Ottanta bit

07 – LARGO DIOMEDE – Wild Sound acoustic duo, Luigia Ilenia Ciociola voce, Giuseppe Sepalone chitarra

08 – IN PIAZZETTA – Gio e il Trio Italiano

09 – CAFE DES ARTIST – Sofia della Bella e Gianni Colonna duo

10 – VIA MADDALENA – I Ragazzi/e della UMPF Music School

11 – MARTIN – DJ Set in Vinile con DJ Erny e Dino Mione

12 – VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE – Dj set

13 – CIVICO 5 – Dj set

14 – PIZZERIA AL CASTELLO / TOMMASINO – Notti Magiche, musica 70/80/90 fino ai giorni nostri

15 – VILLA COMUNALE – Idea Band

16 – UNA ROTONDA SUL MARE – Una Rotonda sul Mare Live & Dance con Antimo DJ e Vincenzo Alfieri. Evento Manfredonia Festival

17 – MIAMI – Alex Raffo e Toni Falcao DJ Set. Evento collaterale

SPETTACOLO ITINERANTE

01 – STREET BAND – Esibizione musicale per le vie del centro storico della street band “Back on Street band”

02 – ARTISTI DI STRADA – Show di artisti di strada e trampolieri per le vie del centro storico

ANIMAZIONE

01 – PIAZZA DEL POPOLO – Officina del Sorriso: truccabimbi, zucchero filato, mascotte cartoon e bolle di sapone

02 – PIAZZA DUOMO – Piccoli per Sempre: Baby Dance con divertente spettacolo di intrattenimento

03 – LARGO DIOMEDE – Party con Gheghè: ParkSport, mini giochi, giochi giganti e bolle di sapone – Spettacolo di fuoco a cura di Dely De Marzo

04 – MONDADORI STORE – Letture a voce alta con le insegnanti Dora De Cristofaro e Antonella Palladino

WALKING TOUR

Vivere la città da un punto di vista diverso grazie ai due itinerari guidati Walking night Tours di “Manfredonia in Festa” con partenza dall’Infopoint in Piazzetta Mercato. Evento a cura dell’ASSOCIAZIONE PROLOCO MANFREDONIA.

01 – LE ANTICHE MURA DEL CASTELLO – Un viaggio nella Manfredonia medievale, lungo il percorso delle antiche fortificazioni, tra castello, mura, monumenti e scorci che raccontano la nascita e l’evoluzione della città.

TURNO 1 dalle ore 21:00 alle 22:00 – TURNO 2 dalle ore 22:15 alle 23:15

02 – L’ANTICO BORGO MARINARO – Un itinerario tra vicoli, mare e tradizioni, alla scoperta del quartiere più autentico della città, dove il racconto della comunità marinara incontra la storia, l’arte urbana e l’identità di Manfredonia.

TURNO 1 dalle ore 21:00 alle 22:00 – TURNO 2 dalle ore 22:15 alle 23:15

Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria: 0884/939670 – 393/0207068

FOOD

01 – SOTTOSCALA – Panino con mortadella, tarallo e nodini

02 – IN PIAZZETTA – La Regina della Piazzetta: rosetta con mortadella, peperoni saltati e cipolla caramellata

03 – MOODY – Scrocchiaburger con insalata valeriana, pulled pork home made, fior di latte e chips di patate alla paprika

04 – CIVICO 5 – Summer Ice drink

05 – CALAMARANDO – Panino smollicato con polpette di calamaro, melanzane e bisque di crostacei

06 – CALICE ROSA – Pen e pemedore: pomodorino strofinato, nodini, olive nostrane, filo d’olio evo

07 – GAUDIUM – Polpettine di polpo con maionese di cicala

08 – CUCINA URBANA – Panino con braciola sfilacciata al ragù sipontino

09 – BOTTEGA SIGNORINI – Mini Kaiser con capocollo di Martina Franca, burrata e pomodoro ramato

10 – LOCANDA DEL CENTRO – Montanarine napoletane: pizza fritta, salsa di pomodoro, formaggio e una fogliolina di basilico

11 – TUCSON – Panino con porchetta

12 – GINGER FOOD & DRINK – Gin&Fico drink

13 – BICCHIERI & TAGLIERI E CANTINE BORGHESI – Gin Tonic, Aperol Spritz e Campari Spritz

14 – 71043 – Garganito Notturno: degustazione GinG del Gargano e GinM al mirtillo

15 – OPIFICIO BIRRAIO – Birra chiara 0,5 cl

16 – CAFE DES ARTISTES – Aperol spritz/Campari spritz/gin tonic

Il prezzo unico per ogni singola proposta è di 5 euro. Non ci sono ticket: il costo della singola pietanza va pagato direttamente all’esercente. Il piatto è da asporto e non dà diritto al posto a sedere