Beautiful, anticipazioni 4 agosto 2026: la fragilità di Taylor, c’è un dolore che non ha superato

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 4 agosto 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Taylor raccontato alla figlia la verità in merito alle sue condizioni di salute. Le ha detto che credeva di morire per un’insufficienza cardiaca ma ha scoperto di avere in realtà la sindrome del cuore spezzato.

Anticipazioni Beautiful 4 agosto 2026: Ridge e Taylor hanno condiviso un momento intimo dalla guaritrice

Sono i forti traumi emotivi che provocano questa sindrome, parlando con Steffy la Hayes ammetterà di essersi sentita molto fragile in passato. Diversi avvenimenti della sua vita l’hanno segnata e c’è un dolore che non è mai riuscita a superare, quale? La morte di Phobe.

Da quando Taylor ha deciso di restare a Los Angeles e si è confidata con Ridge lui è sempre stato al suo fianco, l’ha anche convinta a rivolgersi ad una guaritrice. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Forrester l’ha accompagnata alla seduta e insieme hanno fatto una posizione molto intima durante il rituale Yab-Yum.