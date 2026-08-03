Beautiful, anticipazioni 3 agosto 2026: Taylor confessa la verità a Steffy e la rassicura

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 3 agosto 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Taylor fino ad ora ha parlato delle sue condizioni di salute son con Li e Ridge e aveva fatto promettere ad entrambi di non parlarne con nessuno, soprattutto con i suoi figli.

Anticipazioni Beautiful 3 agosto 2026: Steffy si preoccupa per Taylor, lei la tranquillizza sulla sua salute

La Hayes non voleva far preoccupare i suoi familiari, però sarà finalmente pronta a raccontare come stanno le cose a Steffy. Alla figlia la psicologa dirà che sono state le sue condizioni di salute a spingerla a tornare a Los Angeles. Fino a pochi giorni fa infatti pensava che non restava molto tempo da vivere.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che le sue parole allarmeranno non poco Steffy. La madre però la rassicurerà subito dicendo che non ha un’insufficienza cardiaca come le avevano detto. Grace Buckingham dopo vari accertamenti le ha detto che ha la sindrome del cuore spezzato e le spiegherà che è stata causata da un trauma emotivo forte.