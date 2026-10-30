Beautiful, anticipazioni 30 ottobre 2026: Katie incredula, Brooke difende Hope e Carter

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che il confronto tra Brooke e Ridge ha preso una brutta piega dopo che lui ha rivolto duri attacchi a Hope, la Logan è consapevole che abbia commesso un errore però è comunque sua figlia e non tollera che lo stilista si scagli pesantemente contro di lei.

Anticipazioni Beautiful 30 ottobre 2026: Brooke non approva il piano di Carter e Hope ma comprende le loro ragioni

Brooke ha voluto ricordare a Ridge tutte le volte che la sua famiglia ha emarginato i Logan, nonostante abbiano sempre ottenuto importanti risultati alla Forrester Creations. Intanto, il totale controllo della Forrester Creations è ormai nelle mani di Hope e Carter.

Katie farà davvero fatica a credere che un uomo come il Walton, che ha sempre rispettato le regole ed è sempre stato leale, abbia ingannato in questo modo i Forrester. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke continuerà a non approvare il modo in cui la figlia e il suo fidanzato si siano comportanti. Pensa, però, che entrambi abbiano agito così dopo essersi sentiti per anni emarginati. I due sono arrivati a questa drastica decisione dopo che Steffy ha licenziato ingiustamente la Logan e ha cancellato la ‘Hope for the Future’.