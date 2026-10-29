Beautiful, anticipazioni 29 ottobre 2026: Brooke difende Hope, il confronto con Ridge degenera

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che il gesto di Hope sta causando molta tensione anche tra Brooke e Ridge, lei gli ha chiesto di moderare i termini con la figlia ma lo stilista è furioso dopo quello che lei e Carter hanno fatto alla sua famiglia. Per il Forrester la colpa è della giovane Logan perché è convinto che abbia manipolato il Walton.

Anticipazioni Beautiful 29 ottobre 2026: Ridge esagera nei confronti di Hope, tensione alle stelle tra lui e Brooke

Anche Brooke pensa che Hope e Carter abbiano commesso un grosso errore, lo ha detto subito alla figlia. Però, anche se non è d’accordo con i metodi della figlia prenderà le sue difende durante il confronto con Ridge.

Allo stilista Brooke ricorderà gli innumerevoli attacchi subiti dai Logan alla Forrester Creations, per decenni sono stati emarginati dal punto di vista professionale. Gli ricorderà anche grandi successi come la linea Brooke’s Bedroom e la Belief per elogiare il loro valore all’interno dell’azienda. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che in preda alla rabbia Ridge si scaglierà duramente contro Hope, chiamandola addirittura ‘sgualdrina’, e questo farà aumentare ancora di più la tensione tra loro.