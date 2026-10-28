Beautiful, anticipazioni 28 ottobre 2026: scoppia un acceso scontro tra Brooke e Ridge, lui accusa Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Zende non ha reagito affatto bene quando Hope e Carter lo hanno messo al corrente delle ultime novità della Forrester Creations. Lui pensa che l’azienda appartenga alla sua famiglia e che il Walton gliel’ha portata via con l’inganno.

Anticipazioni Beautiful 28 ottobre 2026: Ridge durissimo nei confronti di Hope, aumenta la tensione tra lui e Brooke

Ciò che è successo alla Forrester si ripercuoterà inevitabilmente nel rapporto tra Ridge e Brooke dal momento che Hope è coinvolta nel piano di Carter, lo stilista è convinto che sia stata proprio lei a manipolarlo.

Mentre Brooke e Ridge saranno nel salotto di casa loro scoppierà un acceso scontro tra i due, entrambi sono sconvolti e feriti per il tradimento architettato da Carter e Hope ai danni dei Forrester. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo stilista non si farà scrupoli a ribadire che è stata la giovane Logan a compromettere l’integrità del Walton a suo vantaggio. In preda alla rabbia definirà la figlia della sua compagna calcolatrice e malvagia, parole che feriranno non poco Brooke.