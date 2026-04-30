Beautiful, anticipazioni 30 aprile 2026: Katie rovina l’atmosfera tra Bill e Poppy, teme che…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la storia d’amore tra Bill e Poppy procede a gonfie vele, da quando lui ha scoperto che Luna è sua figlia si sta godendo la sua nuova famiglia ed è davvero felice.

Anticipazioni Beautiful 30 aprile 2026: Katie è preoccupata per il figlio, Bill minimizza

A casa Spencer Poppy e Bill vivranno un momento idilliaco ma l’inaspettato arrivo di Katie rovinerà inevitabilmente l’atmosfera. Il motivo? Perché la Logan apparirà non poco preoccupata.

Il fatto che Bill abbia accolto così velocemente nella sua vita Poppy e sua figlia rende la sorella di Brooke alquanto agitata perché teme che l’equilibrio del figlio Will possa compromettersi. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo Spencer tenderà a minimizzare la preoccupazione dell’ex moglie alla quale dirà che vuole solo recuperare il tempo che ha perso con la figlia che non sapeva di avere.