Beautiful, anticipazioni 28 aprile 2026: la proposta di Ridge spiazza Brooke, Hope confessa…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 28 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge farà una proposta lavorativa a Brooke che la stupirà non poco. Di che si tratta? Le chiederà di rilanciare dopo molti anni la linea Brooke’s Bedroom che in passato fece conquistare un successo incredibile alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 28 aprile 2026: Hope non frena più i suoi sentimenti, è innamorata di Finn

Lo stilista chiederà alla Logan di essere anche il volto della linea, lei però sarà titubante. Il motivo? Perché teme che non sia il caso a causa della sua età. Ridge però non la pensa come lei perché considera la sua bellezza matura e iconica e con le sue parole riuscirà a convincerla.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope si avvicinerà sempre di più a Finn e il loro rapporto rischia di diventare sempre più pericoloso. Fino ad ora la Logan aveva provato a reprimere i suoi sentimenti ma confesserà chiaramente di essersi innamorata del marito di Steffy.