Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo, avviati gli interventi di riqualificazione delle gallerie
CIMITERO CAPOLUOGO DI MONTE SANT’ANGELO, AVVIATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE
Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria presso il Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo.
I lavori sono partiti dalla Galleria San Giuseppe, dove si interverrà sulla parte superiore con la posa della guaina per l’impermeabilizzazione, necessaria a contrastare le infiltrazioni d’acqua, per poi procedere con la tinteggiatura degli ambienti interni.
Nei prossimi giorni prenderà avvio anche la riqualificazione del corpo San Tommaso, interessato dal rifacimento del tetto a causa delle numerose infiltrazioni registrate negli ultimi anni.
L’intervento rientra in un programma più ampio di cura e manutenzione del Cimitero capoluogo: con risorse del bilancio comunale, infatti, si proseguirà con la riqualificazione delle restanti gallerie che necessitano di interventi e con la manutenzione straordinaria del corpo Santa Lucrezia.
“Abbiamo avviato un intervento importante e atteso, che riguarda un luogo particolarmente caro alla nostra comunità” – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Vergura, che aggiunge – “Il Cimitero è uno spazio della memoria, del rispetto e dell’affetto: per questo stiamo programmando lavori progressivi, concreti e necessari, per restituire decoro, sicurezza e dignità alle gallerie che da tempo presentano criticità”.