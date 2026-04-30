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CIMITERO CAPOLUOGO DI MONTE SANT’ANGELO, AVVIATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE

Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria presso il Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo.

I lavori sono partiti dalla Galleria San Giuseppe, dove si interverrà sulla parte superiore con la posa della guaina per l’impermeabilizzazione, necessaria a contrastare le infiltrazioni d’acqua, per poi procedere con la tinteggiatura degli ambienti interni.

Nei prossimi giorni prenderà avvio anche la riqualificazione del corpo San Tommaso, interessato dal rifacimento del tetto a causa delle numerose infiltrazioni registrate negli ultimi anni.

L’intervento rientra in un programma più ampio di cura e manutenzione del Cimitero capoluogo: con risorse del bilancio comunale, infatti, si proseguirà con la riqualificazione delle restanti gallerie che necessitano di interventi e con la manutenzione straordinaria del corpo Santa Lucrezia.

“Abbiamo avviato un intervento importante e atteso, che riguarda un luogo particolarmente caro alla nostra comunità” – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Vergura, che aggiunge – “Il Cimitero è uno spazio della memoria, del rispetto e dell’affetto: per questo stiamo programmando lavori progressivi, concreti e necessari, per restituire decoro, sicurezza e dignità alle gallerie che da tempo presentano criticità”.