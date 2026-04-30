Bonelli fuma una canna in diretta con Fedez: scoppia il caso

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“Si è fatto una canna in diretta”. Non è una voce di corridoio, ma un episodio reale che in poche ore ha fatto il giro del web. Protagonista è Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ospite di una diretta streaming insieme a Fedez.

Durante la live, seguita da migliaia di utenti, Bonelli ha acceso una canna davanti alle telecamere, sorprendendo il pubblico e scatenando immediatamente un acceso dibattito online.

Una provocazione politica

Il gesto non sembra essere stato improvvisato. Al contrario, tutto lascia pensare a una scelta consapevole, una vera e propria provocazione per riportare al centro dell’attenzione il tema della legalizzazione della cannabis in Italia.

In un contesto già caldo sul piano politico e sociale, la decisione di compiere un atto così esplicito in diretta ha amplificato enormemente il messaggio. Fedez, al suo fianco, ha accompagnato il momento con il suo solito stile ironico, contribuendo a rendere la scena ancora più virale.

Fedez tra intrattenimento e attualità

Negli ultimi anni Fedez ha dimostrato di essere molto più di un artista. La sua presenza nel dibattito pubblico è sempre più centrale, capace di mescolare temi sociali, politica e intrattenimento.

Anche in questa occasione, non si è limitato al ruolo di ospite o spettatore, ma ha guidato la conversazione, lasciando spazio a momenti forti e simbolici. Una scelta che conferma la sua abilità nel generare attenzione e coinvolgimento.

Il web si divide

Come spesso accade in questi casi, le reazioni non si sono fatte attendere. Il pubblico si è spaccato in due.

Da una parte, c’è chi ha apprezzato il gesto di Bonelli, considerandolo un atto coraggioso per riaccendere il dibattito sulla cannabis. Dall’altra, molti hanno criticato l’episodio, ritenendolo inappropriato per una figura politica e potenzialmente dannoso come messaggio, soprattutto per i più giovani.

Sui social il confronto è diventato immediatamente acceso, tra chi parla di libertà di espressione e chi invece invoca maggiore responsabilità.

Un confine sempre più sottile

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto sia labile il confine tra politica, comunicazione e spettacolo. Le dirette streaming diventano sempre più uno spazio in cui tutto può accadere, anche gesti destinati a far discutere.

Intanto il video continua a circolare online, raccogliendo visualizzazioni e commenti, mentre il dibattito resta aperto. E, ancora una volta, Fedez si conferma capace di trasformare ogni contenuto in un caso mediatico nazionale.