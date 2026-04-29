Beautiful, anticipazioni 29 aprile 2026: il rilascio di Sheila turba tutti, Finn prova sollievo?

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che alla Forrester Creations Finn e la moglie condivideranno un importante momento di intimità, subito dopo però faranno i conti con alcune tensioni familiari e professionali.

Anticipazioni Beautiful 29 aprile 2026: Hope ripensa alla dichiarazione fatta a Finn, Sheila viene rilasciata

Hope ha sorpreso non poco Finn rivelandogli che prova attrazione per lui, come ha reagito? Il dottore le ha detto chiaramente che se la tua intenzione era quella di provocarla stava perdendo tempo. La Logan ripenserà al momento in cui si è dichiarata con il marito di Steffy.

Brooke rivelerà che in seguito all’interrogatorio Sheila è stata rilasciata dalla Polizia, notizia che turberà praticamente tutti. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope avrà il sospetto che il rilascio della Carter abbia fatto sentire Finn sollevato. Lui è consapevole di quanto la donna sia pericolosa ma forse non crede davvero che c’entri lei con la morte di Tom e Hollis.