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Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il “2° Manfredonia Triathlon Sprint”



Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint.

L’evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti e spettacolari della stagione. La gara è classificata come gara Bronze ed è inserita ufficialmente all’interno del prestigioso circuito Race Hard promosso dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Triathlon.

Gli atleti si sfideranno in una competizione multidisciplinare dinamica e avvincente, articolata sulle tre classiche frazioni della distanza “Sprint”:

• Nuoto: 750 metri;

• Ciclismo: 20 km;

• Corsa: 5 km.

La medaglia celebrativa di quest’anno, raffigurante Re Manfredi, testimonia il profondo legame tra la competizione sportiva e la valorizzazione del territorio e della storia locale. Un connubio reso possibile anche grazie al prestigioso patrocinio del Comune di Manfredonia, della Regione Puglia, della Lega Navale Italiana (Sezione di Manfredonia) e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, oltre al supporto di numerosi partner e supporter locali.

Da sottolineare che la manifestazione è stata candidata all’Avviso Manifestazioni Sportive Puglia2026 e concorre alla promozione della Puglia come Regione Europea dello Sport 2026.



Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere gli atleti lungo i percorsi di gara e a vivere una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento.



Per consultare il regolamento completo, scoprire i dettagli dei percorsi e procedere con le iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento: www.triathlonmanfredonia.it.