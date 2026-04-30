Press Tour “Manfredonia Experience” promosso dalla Fondazione Re Manfredi
Press Tour “Manfredonia Experience” promosso dalla Fondazione Re Manfredi
Manfredonia è una destinazione con una storia da raccontare. Il Press Tour “Manfredonia Experience”, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, porta sul territorio giornalisti e influencer internazionali per farlo conoscere a chi ancora non lo conosce — e valorizzarlo agli occhi di chi lo conosce già.
Dal 6 al 9 maggio, giornalisti, travel blogger e content creator di rilievo internazionale saranno ospiti del nostro territorio, con un programma strutturato che toccherà i principali punti di interesse culturale, paesaggistico ed enogastronomico della città e del Gargano.
Le tappe del percorso includono:
— il centro storico e il Castello Angioino-Aragonese;
— il Parco Archeologico di Siponto con l’installazione di Edoardo Tresoldi;
— l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara;
— l’Oasi Laguna del Re e il porto Marina del Gargano;
— le eccellenze artigiane e agroalimentari del territorio: pasta, olio, miele, prodotti caseari, pesca.
L’iniziativa risponde a una strategia precisa: costruire visibilità qualificata per Manfredonia attraverso narrazioni autentiche, capaci di raggiungere un pubblico ampio e differenziato sui canali nazionali e internazionali.
Il turismo è una leva di sviluppo economico. Investire nella reputazione della destinazione significa investire nel futuro della città.