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Press Tour “Manfredonia Experience” promosso dalla Fondazione Re Manfredi

Manfredonia è una destinazione con una storia da raccontare. Il Press Tour “Manfredonia Experience”, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, porta sul territorio giornalisti e influencer internazionali per farlo conoscere a chi ancora non lo conosce — e valorizzarlo agli occhi di chi lo conosce già.

Dal 6 al 9 maggio, giornalisti, travel blogger e content creator di rilievo internazionale saranno ospiti del nostro territorio, con un programma strutturato che toccherà i principali punti di interesse culturale, paesaggistico ed enogastronomico della città e del Gargano.

Le tappe del percorso includono:

— il centro storico e il Castello Angioino-Aragonese;

— il Parco Archeologico di Siponto con l’installazione di Edoardo Tresoldi;

— l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara;

— l’Oasi Laguna del Re e il porto Marina del Gargano;

— le eccellenze artigiane e agroalimentari del territorio: pasta, olio, miele, prodotti caseari, pesca.

L’iniziativa risponde a una strategia precisa: costruire visibilità qualificata per Manfredonia attraverso narrazioni autentiche, capaci di raggiungere un pubblico ampio e differenziato sui canali nazionali e internazionali.

Il turismo è una leva di sviluppo economico. Investire nella reputazione della destinazione significa investire nel futuro della città.