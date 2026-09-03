Beautiful, anticipazioni 3 settembre 2026: Hope e Carter complici, Brooke li interrompe e…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 3 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che durante un momento di grande intesa tra Ridge e Taylor lei lo ha ringraziato per il suo supporto e la sua vicinanza. Da quando è tornata a Los Angeles il Forrester è sempre stato al suo fianco e la sta aiutando tanto nel suo percorso di guarigione.

Anticipazioni Beautiful 3 settembre 2026: Brooke dà un consiglio ad Hope e Carter, c’entra il loro legame

Nell’ultimo periodo è cresciuta sempre di più l’intesa tra Hope e Carter, tra loro è esplosa la passione ma stanno cercando di tenere il loro rapporto segreto. Brooke è l’unica che ne è al corrente perché entrando in ufficio li ha pizzicati in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli.

In ufficio l’intesa tra Carter e Hope sarà sempre più forte, non solo dal punto di vista personale ma anche professionale. I due, infatti, provano una grande stima reciproca. Hope si complimenterà con lui per il modo in cui ha sfidato Steffy alla Forrester Creations, l’uomo le dirà che la sua bellezza lo distrae. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke li interromperà di nuovo e consiglierà loro di stare più attenti se vogliono proteggere il loro segreto.