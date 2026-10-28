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Manfredonia, ‘Sconfina’ parte il 1° novembre al “Dalla”

“Sconfina”, la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture, e da Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, parte domenica 1° novembre alle ore 18:00 con il primo spettacolo di “con gli occhi aperti”, la finestra dedicata alle famiglie, alle giovani generazioni e ai sognatori di ogni età.

In occasione della festa di Ognissanti, al “Dalla” andrà in scena “Il seme del melograno”, una rilettura dell’amata attrice pugliese Nunzia Antonio del mito di Demetra e Persefone in cui si narra la nascita delle stagioni, la loro fragile e importante alternanza, il ciclo perenne della vita e della morte e la ricerca dell’immortalità.

Di tutti gli dei e le dee dell’Olimpo era Demetra quella che più amava la Terra, tanto da essere considerata la protettrice dei campi e di tutto ciò che nasceva sopra. Lei, insomma, era la dea della Natura. Demetra aveva una figlia molto amata: Persefone.

Questa è la storia di un oscuro rapimento, della ricerca disperata di una madre, di quanto il buio serva alla luce, la Primavera all’Autunno, l’Inverno all’Estate. E di quanto possano contare sette chicchi di melagrana.

Lo spettacolo è scritto da Nunzia Antonino e Carlo Bruni, mentre la cura scenica è di Carlo Bruni.

Il biglietto è al costo unico di cinque euro.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.