Beautiful, anticipazioni 2 settembre 2026: Taylor e Ridge complici, lei lo ringrazia per la sua vicinanza

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 2 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge è rimasto piacevolmente colpito dalla linea di gioielli disegnata da Ivy con l’aiuto di Electra. Il Forrester, infatti, ha deciso di andare contro il volere della figlia e ha accettato di iniziare una collaborazione con le due ragazze.

Anticipazioni Beautiful 2 settembre 2026: palese complicità tra Ridge e Taylor, lei ha ritrovato l’ottimismo

Mentre saranno da soli nell’ufficio dell’amministratore delegato alla Forrester Creations Taylor e Ridge appariranno molto complici. Lui le chiederà ancora una volta di restare a Los Angeles dove è circondata dall’affetto dei suoi cari.

La Hayes ci terrà a ringraziare di nuovo il suo ex marito per essere rimasto sempre al suo fianco in momento così delicato della sua vita, dove ha creduto che non le rimaneva molto tempo da vivere. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Taylor darà delle ottime notizie a Ridge. Da poco ha fatto dei controlli cardiaci con la dottoressa Grace e sono risultati positivi. Anche la terapia con Shandra la sta aiutando molto e le ha permesso a ritrovare l’ottimismo che aveva perso.