Beautiful, anticipazioni 1 settembre 2026: la linea di Ivy colpisce Ridge, il Forrester la approva

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 1 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy non sembrerà intenzionata a cambiare idea in merito alle ultime novità. Dopo aver respinto Ivy ed Electra si è detta titubante anche di fronte alla proposta di Carter.

Anticipazioni Beautiful 1 settembre 2026: Electra ed Ivy dopo il rifiuto di Steffy mostrano la linea a Ridge ed Eric

La Forrester pensa che l’idea di Carter sia troppo rischiosa per la Forrester Creations, Hope invece sta manifestando un grande supporto all’uomo. Steffy lo ha messo in guardia dalla Logan perché pensa che lo stia sostenendo solo per proteggere la sua linea.

Alla Forrester Creations anche Ridge ed Eric continueranno a parlare della proposta di Carter. I due riceveranno la visita di Electra ed Ivy in ufficio. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge resterà alquanto colpito nel momento in cui consulterà il portfolio della linea di gioielli disegnata da Ivy con il supporto della nipote. Steffy aveva già bocciato la collaborazione ma il Forrester deciderà di produrre la linea.