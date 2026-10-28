Un Posto al Sole, spoiler 28 ottobre 2026: nessuna svolta nelle indagini su Mori, Rosa scopre che lei e Guido…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla furia la Giordano si è recata a casa di Stefano Mori per dirgli che non avrebbe più assecondato le sue estorsioni di denaro. Di certo non si aspettava che l’uomo avrebbe provato ad abusare di lei sconvolgendola.

Spoiler Un posto al sole 28 ottobre 2026: Scala in radio si concentra sulla vicenda di Mori, Mariella si infastidisce

Dopo essere stata aggredita da Mori a casa sua, Marina ha compiuto un gesto estremo e cercherà di tenere nascosto il fatto di essere coinvolta nella vicenda. Nel frattempo la PM Cimmino, a capo della indagini, si concentrerà su una pista sbagliata dopo aver messo insieme gli elementi che le ha fornito Renda.

In radio Walter Scala non darà peso alle possibili remore di Ferri, la sua intenzione sarà quella di concentrarsi sulla vicenda di Mori a Radio Golfo 99, dove parlerà anche della relazione che ha avuto con Greta. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella si sentirà esclusa e non apparirà affatto contenta nel momento in cui Rosa scoprirà che lei e Guido hanno una passione in comune.