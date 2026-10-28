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Open Day campagna vaccinale antinfluenzale 2026 – 2027

Foggia 28 ottobre 2026. A seguito dell’avvio della campagna vaccinale 2026 – 2027, al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale quale strumento di protezione individuale, di riduzione della trasmissione dell’influenza in ambito assistenziale e di tutela della sicurezza delle cure, questa mattina 28 ottobre 2026 si è tenuto, presso l’ambulatorio vaccinale appositamente allestito nei locali dell’ex C.O.G.E. del Policlinico, un Open Day vaccinale dedicato al personale sanitario, organizzato dalla Direzione Sanitaria aziendale in collaborazione con la Struttura Complessa Igiene Universitaria dell’Azienda.

La campagna vaccinale nel Policlinico Foggia è rivolta a tutti i dipendenti, ai pazienti con fragilità e alle donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum”.

Da lunedì 26 ottobre ad oggi hanno ricevuto la vaccinazione complessivamente 165 operatori sanitari. Nella giornata odierna si sono vaccinati diversi dipendenti del Policlinico di Foggia, tra cui il Direttore Sanitario Dott. Savino Soldano, il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppe Nuzzolese, il Direttore Medico di Presidio Dott. Stefano Porziotta, la Dirigente Responsabile SSVD Organizzazione Sale Operatorie e Approvvigionamento Tecnologie Sanitarie della Direzione Sanitaria Dott.ssa Cristina Sponzilli, la Dirigente Responsabile SSVD Risk Management della Direzione Sanitaria Dott.ssa Sara Pennelli, l’Infermiera della Direzione Sanitaria Dott.ssa Gabriella Martino e l’Infermiera della Direzione Medica di Presidio Dott.ssa Alessandra Bruno.

Presente l’équipe della Struttura Complessa di Igiene Universitaria con la Prof.ssa Rosa Prato, Prof. Ordinario di Igiene e Direttore della S. C. di Igiene Universitaria, la Prof.ssa Francesca Fortunato Professore Ordinario di Igiene e Dirigente Medico della Struttura Complessa di Igiene Universitaria e la Dott.ssa Teresa Ortuso Dirigente Medico della S.C. di Igiene Universitaria.

A somministrare i vaccini questa mattina è stata l’Inf. Lucia Palumbo, studentessa tirocinante della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.

Il personale dipendente e i pazienti dimessi possono accedere liberamente: – all’ambulatorio vaccinale della S.C. Igiene universitaria presso l’Ospedale D’Avanzo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – all’ambulatorio vaccinale allestito presso la palazzina ex – Coge del Policlinico di Foggia dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.00