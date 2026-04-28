Affari Tuoi saluta le gemelle siciliane che arrivano in finale con una vincita sicura

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il momento delle tre gemelle siciliane, protagoniste della puntata del 28 aprile di Affari Tuoi. Federica, Michela e Laura, legate da un filo invisibile sin dal primo vagito, hanno dato vita a una partita intensa, fatta di complicità, intuizioni e battiti accelerati. Un percorso che le ha condotte fino alla tanto ambita “vincita sicura”, con due pacchi rossi ancora in gioco: uno da 20.000 euro e l’altro da 75.000. Il finale, carico di tensione, ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Chi sono Federica, Michela e Laura, concorrente di Affari Tuoi del 28 aprile

Arrivano da San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove la loro famiglia gestisce un’attività turistica in cui lavorano tutte insieme. Con leggerezza e ironia hanno scherzato sul fatto di essere figlie uniche, precisando che in casa ci sono solo loro tre. Tutte sentimentalmente impegnate, hanno anche raccontato un curioso episodio: una volta, il fidanzato di Laura l’ha scambiata per Michela, ignaro del fatto che fossero gemelle. Un momento divertente che ha rivelato ancora di più quanto siano simili, ma anche profondamente unite.

La partita caratterizzata da due cambi e un finale ‘rosso’

La loro partita è iniziata con il pacco numero 15 e una serie di tiri ben calibrati, che hanno acceso subito la speranza. Dopo aver eliminato diversi pacchi blu, però, è arrivato il primo colpo al cuore: i 100.000 euro sono sfumati. Nonostante questo, il resto del podio è rimasto intatto ancora per un po’, mantenendo viva la tensione. Appena possibile, hanno deciso di cambiare numero, scegliendo il 3, simbolo perfetto della loro unione. Poco dopo, un nuovo cambio le ha portate al 17, come se il destino stesse giocando con loro.

A un passo dalla fine, si sono trovate davanti alla fatidica scelta della “vincita sicura”. Tra i 20.000 e i 75.000 euro, il dubbio si è fatto sentire forte. Dopo un attimo che è sembrato eterno, hanno scelto di fermarsi, accettando l’assegno da 47.500 euro. Una decisione prudente, dettata più dal cuore che dall’azzardo.

Cosa sarebbe successo andando fino in fondo? Dentro il loro pacco c’erano 75.000 euro. Una cifra più alta, sì, ma anche un rischio che loro, in quel momento, hanno scelto di non correre. E forse, in fondo, la loro vera vittoria è stata restare unite fino all’ultimo istante. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Diego rischia di non ballare ma alla fine vince: la battuta di Stefano De Martino su La Ruota della Fortuna