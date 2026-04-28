Elena Santarelli, chi sono i figli Giacomo e Greta: età e storia della malattia del primogenito

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La vita di Elena Santarelli è spesso raccontata attraverso la sua carriera televisiva, il suo stile e la sua presenza sui social, ma il capitolo più intenso della sua storia riguarda la maternità. I suoi figli, Giacomo e Greta, sono il centro della sua quotidianità e anche la ragione per cui, negli ultimi anni, la showgirl ha mostrato una forza che ha commosso l’Italia.

Il percorso affrontato con il primogenito, colpito da un tumore cerebrale nel 2017, ha segnato profondamente la famiglia, trasformando Elena in un punto di riferimento per molte madri che vivono situazioni simili. Chi sono Giacomo e Greta? Come hanno vissuto gli anni più difficili? E in che modo Elena Santarelli ha raccontato la malattia del figlio? Scopriamolo insieme.

Giacomo e Greta: età, caratteri e il legame con Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Il primogenito di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Giacomo, nasce nel 2009. È un bambino vivace, intelligente, con una battuta sempre pronta e un carattere che la madre descrive come solare e combattivo. Nel 2016 arriva Greta Lucia, la secondogenita, una bambina dolce e riservata, che entra nella vita della famiglia poco prima che il fratello affronti la diagnosi più difficile.

Elena e Bernardo, insieme dal 2006 e sposati dal 2014, hanno sempre mantenuto un profilo familiare molto unito e protetto. La showgirl pubblica raramente foto dei figli e, quando lo fa, evita di mostrarne i volti per tutelarne la privacy. Durante un’intervista , la coppia ha raccontato quanto il loro rapporto sia stato messo alla prova dagli eventi, ma anche quanto la loro unione sia diventata più forte. Bernardo ha definito Elena “una mamma forte, ma capace di mostrarsi fragile”, mentre lei ha spiegato che il marito è stato il suo porto sicuro nei momenti più duri.

Giacomo e Greta crescono in un ambiente sereno, circondati dall’affetto dei genitori e da una quotidianità che Elena cerca di mantenere il più normale possibile, nonostante il passato abbia lasciato un segno profondo.

La malattia di Giacomo: la diagnosi, le cure e il coraggio di una famiglia

Nel 2017, quando Giacomo ha solo otto anni, arriva la diagnosi che sconvolge la vita della famiglia: un tumore cerebrale. È un momento che Elena Santarelli ha definito “un terremoto emotivo”, un evento che costringe a rivedere ogni priorità. Il bambino viene sottoposto a un intervento e a un lungo percorso di cure, affrontato con una forza che sorprende persino i medici. Elena, sempre presente, racconta di aver vissuto ogni giorno con la consapevolezza che la malattia potesse tornare, ma senza mai permettere alla paura di prendere il sopravvento.

Nel 2019 arriva la notizia più attesa: la malattia entra in remissione. È un sollievo immenso, ma anche l’inizio di un nuovo equilibrio, fatto di controlli periodici e di una vigilanza costante. Elena non ha mai nascosto nulla al figlio. Gli ha spiegato cosa gli stesse accadendo, con parole adatte alla sua età, convinta che la verità fosse un modo per renderlo più forte e consapevole. Ha raccontato che l’aiuto di una psicologa è stato fondamentale per accompagnare Giacomo nel percorso di guarigione emotiva, permettendogli di tornare a essere un ragazzino sereno, capace di ridere, scherzare e guardare avanti senza paura.

Nel 2019, la showgirl pubblica il libro “Una mamma lo sa”, un racconto sincero e potente che ripercorre le tappe della malattia del figlio e il modo in cui la famiglia ha affrontato ogni ostacolo. Il libro diventa un simbolo di speranza per molte altre famiglie.

La vita oggi: normalità, consapevolezza e un messaggio di forza

Oggi Giacomo è un adolescente che vive la sua quotidianità con entusiasmo, circondato dall’amore della famiglia e dalla determinazione dei genitori a offrirgli una vita piena e serena. Elena racconta che il figlio non è arrabbiato con la vita, anzi, ha imparato a guardare avanti con una mentalità vincente, senza autocommiserazione. Greta, cresciuta accanto a un fratello che ha affrontato una battaglia così grande, è una bambina sensibile e affettuosa, molto legata alla madre e al padre.

Elena Santarelli continua a impegnarsi nel sociale, sostenendo associazioni che si occupano di oncologia pediatrica e raccontando la sua esperienza per dare forza a chi sta vivendo un percorso simile. La sua storia, quella di Bernardo e dei loro figli, è diventata un esempio di resilienza, un racconto che unisce fragilità e coraggio, dolore e rinascita.