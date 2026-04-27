Beautiful, anticipazioni 27 aprile 2026: Steffy turbata attacca le Logan, Liam prova a calmarla

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la tensione aumenterà sempre di più alla Forrester Creations dopo quello che è successo a Tom e Hollis. La Polizia sta indagando sulla loro morte ma la verità non è ancora venuta a galla.

Anticipazioni Beautiful 27 aprile 2026: Steffy si sfoga con Liam, cresce l’odio per le Logan

Steffy dopo aver beccato il padre e Brooke durante un momento di intimità nell’ufficio stilisti sarà molto turbata. Sfogandosi con Liam manifesterà la sua indignazione per l’atteggiamento disinibito delle Logan, tirerà in ballo anche Hope.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Forrester per l’ennesima volta dirà chiaramente che vorrebbe vivere in un mondo senza le Logan. Ha ereditato dalla nonna Stephanie l’odio nei loro confronti, Liam però proverà a placare il risentimento dell’ex moglie.