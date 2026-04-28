Sal Da Vinci, dove vive con la moglie Paola: la casa a Chiaia e gli interni da sogno

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La vita privata di Sal Da Vinci affascina da sempre il pubblico, non solo per la sua carriera musicale ma anche per il legame profondo con Napoli, città che rappresenta la sua radice più autentica. L’artista vive infatti con la moglie Paola Pugliese, compagna di una vita, in un appartamento che sembra racchiudere tutta la sua identità: elegante, luminoso, affacciato sul mare e impregnato di quella creatività che lo accompagna da decenni.

Dove si trova esattamente la loro casa? Com’è organizzato lo spazio in cui Sal compone, si rilassa e accoglie gli affetti più cari? E quali dettagli raccontano davvero la quotidianità della coppia? Scopriamolo insieme.

La casa di Sal Da Vinci a Chiaia: un attico con vista sul Golfo che racconta Napoli

Sal Da Vinci ha scelto di vivere nel cuore di Chiaia, uno dei quartieri più eleganti e ricercati di Napoli. È una zona che unisce storia, mondanità e un’atmosfera vivace, fatta di locali, boutique e scorci che si aprono sul mare. La sua abitazione si trova all’ultimo piano di un edificio moderno, un attico che domina il Golfo e regala una vista che abbraccia Capri, Posillipo e l’intera costa.

Per Sal, Chiaia non è solo un indirizzo prestigioso, ma un luogo dell’anima. Ogni volta che rientra a casa, attraversa strade che conosce da sempre, salutato dai fan che lo fermano per un sorriso o una foto. È un rapporto diretto, spontaneo, che lo lega ancora di più alla città e che rende il quartiere parte integrante della sua identità artistica.

L’appartamento riflette questo legame: ampi spazi, luce naturale che entra dalle vetrate e un arredamento che unisce modernità e calore. Ogni dettaglio racconta una storia, ogni oggetto è un frammento della sua carriera o della sua vita familiare.

Il nido d’amore con Paola: una casa luminosa, elegante e piena di ricordi

Sal Da Vinci condivide questo attico con la moglie Paola, sposata nel 1992 e compagna discreta ma fondamentale nella sua vita. Dal loro amore sono nati due figli, Francesco e Annachiara, cresciuti in un ambiente sereno e protetto, lontano dai riflettori pur vivendo accanto a un artista amatissimo.

La casa è un rifugio che rispecchia perfettamente la coppia. Il bianco domina gli ambienti, dalle pareti ai pavimenti, creando un’atmosfera luminosa e pulita che amplifica la vista sul mare. Gli arredi, scelti con cura, alternano linee moderne a tocchi più personali, come oggetti di design, ricordi di viaggio e cimeli raccolti in anni di carriera.

Il living è un grande open space che unisce zona giorno e zona notte con continuità. Le vetrate affacciate sul Golfo rendono ogni momento della giornata speciale, dalla colazione al tramonto. I dettagli turchesi richiamano il mare e aggiungono un tocco di freschezza, mentre lampadari contemporanei e complementi ricercati completano l’ambiente.

Paola ha contribuito a creare un equilibrio perfetto tra eleganza e calore familiare. La casa non è solo bella da vedere, ma anche accogliente, vissuta, piena di energia positiva.

Il terrazzo e il pianoforte: gli angoli più amati da Sal Da Vinci

Tra gli spazi più affascinanti dell’attico c’è senza dubbio il terrazzo, un luogo che sembra sospeso tra cielo e mare. Totalmente bianco, dalle pareti alle mattonelle lucide, è un ambiente che amplifica la luce e regala una sensazione di pace. Qui Sal si concede momenti di relax, sorseggia un caffè guardando il Golfo e trova ispirazione per le sue canzoni. Il mare, così vicino, diventa una presenza costante, quasi un compagno silenzioso che accompagna la sua creatività.

All’interno, invece, il cuore pulsante della casa è il pianoforte a coda nero, posizionato davanti alle porte finestre. È qui che Sal compone, prova, registra video per i social e trascorre ore immerso nella musica. La stanza, pur dominata dal bianco, è resa più calda da oggetti colorati, opere di design e piccoli dettagli che raccontano la sua lunga carriera.

Accanto al pianoforte, soprammobili originali e lampade moderne aggiungono personalità all’ambiente, mentre fotografie e ricordi completano un quadro che parla di famiglia, passione e dedizione.