Oroscopo di Paolo Fox del mese di maggio 2026 e la classifica zodiacale: Ariete in fermento, 4 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di maggio, i nativi dell’Ariete sperimentano un cuore in fermento e nuove prospettive di coppia, pur dovendo gestire nervosismi economici in attesa di soluzioni estive. I Gemelli affrontano una profonda metamorfosi interiore che li spinge verso passioni autentiche e il lancio di progetti professionali rimasti a lungo nel cassetto. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione sono invitati alla prudenza nei dialoghi e nelle spese, sfruttando però la protezione astrale per chiudere accordi importanti e risolvere le questioni entro la fine del mese.

Il mese di maggio secondo l’oroscopo di Paolo Fox: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo cuore è in fermento: con Marte, Saturno e Nettuno dalla tua parte, restare single è quasi impossibile. Se arrivi da una rottura, la libertà ti spinge verso nuovi incontri, mentre le coppie stabili sognano convivenze o nozze. Attento però ai nervosismi legati a soldi o casa; non avere fretta, perché le soluzioni vere arriveranno a luglio. Maggio parte fortissimo, specialmente intorno al 13, regalando grinta per dichiarazioni e nuovi progetti lavorativi. Sfrutta la prima metà del mese per avanzare richieste, evitando i giorni critici del 26 e 27. Anche se la stanchezza busserà alla porta il 20, la tua determinazione ti renderà imbattibile. Voto: ★★★★☆

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese ti vede protagonista assoluto. In amore il cielo ti sorride: se vivi una relazione solida, ritroverai un’armonia profonda e la voglia di fare progetti seri. La prima metà di maggio premia il dialogo, mentre dal 18 l’arrivo di Marte accende una passione travolgente, rendendo i tuoi incontri magnetici, specialmente nel weekend del 23-24. Anche sul lavoro ci sarà una svolta: con Mercurio dalla tua parte fino al 17, avrai la lucidità necessaria per lanciare nuove idee o chiudere affari oltre i confini abituali. Nella seconda parte del mese diventerai inarrestabile, recuperando prestigio e potere decisionale. Attenzione solo alla stanchezza fisica nelle giornate dell’8 e del 21: non pretendere troppo da te stesso e gestisci il nervosismo con saggezza. Voto: ★★★★☆

Gemelli – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti vedono protagonista di una metamorfosi profonda. In ambito sentimentale, l’inconscio ti spinge a rompere la routine e a cercare passioni autentiche. Se sei single, lasciati stupire da persone eccentriche. Professionalmente, Urano e Nettuno formano un mix esplosivo: è il momento di tirare fuori dal cassetto quel progetto segreto che non avevi il coraggio di mostrare. Chi cerca un impiego troverà risposte concrete entro metà mese, specialmente se legato al commercio o all’arte. Gestisci con saggezza qualche momento di stanchezza a inizio mese e punta tutto sulla grinta che recupererai a fine periodo. Voto: ★★★★☆

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti attende un maggio a due facce: i sentimenti restano delicati, ma tra il 3 e il 17 potrai finalmente accorciare le distanze con il partner. Se vivi un legame storico, attento a non far vacillare l’armonia per colpa di qualche spesa di troppo, mentre dal 19 Venere ti regala il fascino giusto per nuovi incontri. Sul lavoro la tensione morde, eppure la tua saggezza ti spinge a una diplomazia strategica in vista di cambiamenti imminenti. Sfrutta le energie di Mercurio per chiudere accordi vantaggiosi nei giorni 28 e 29, evitando colpi di testa prima del 18, quando Marte smetterà di agitarti. Il benessere? È in netto recupero a fine mese: concediti una pausa relax per rigenerare corpo e spirito. Voto: ★★★☆☆

Previsioni astrologiche per il mese di maggio: classifica da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese ritrovi finalmente la grinta perduta. Se ad aprile l’amore è stato un campo di battaglia, ora Venere ti restituisce la corona: la passione esplode entro il 18, con vette altissime domenica 3. Nel lavoro, i semi piantati l’anno scorso iniziano a germogliare grazie a un cielo potentissimo; non lasciarti scoraggiare da qualche superiore poco trasparente o da ritardi burocratici. Dal 18 maggio la strada si spiana, ma occhio a non trascurare la schiena: la tua schiettezza è un pregio, ma non caricarvi sopra troppe tensioni. Voto: ★★★★☆

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, maggio ti richiede tatto e una buona dose di calma. In amore, evita i bracci di ferro fino al 19: non sei in crisi, stai solo ricalibrando i tuoi sentimenti. Con il favore di Venere a fine mese, potrai finalmente riaccendere la passione o fare incontri decisivi. Sul lavoro la tua voglia di riscatto è ai massimi livelli; grazie a Mercurio, i giorni tra il 3 e il 17 sono i migliori per siglare accordi o lanciare nuovi progetti. Nonostante qualche vecchia spesa ti faccia ancora riflettere, non aver paura di osare: Marte protegge le tue mosse più audaci tra il 25 e il 29. Ascolta il tuo corpo durante la settimana del 18, alternando l’impegno a momenti di meritato relax per scaricare lo stress. Voto: ★★★★☆

Bilancia – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox descrivono un mese di maggio elettrico, dove la tua solita diplomazia lascia spazio a una schiettezza necessaria. Se in coppia avverti instabilità, tra l’11 e il 17 metterai i puntini sulle “i”, evitando però di scaricare il nervosismo tra le mura domestiche. Professionalmente sei a un bivio: un contratto scade o le tue ambizioni reclamano nuovi spazi; non temere di affrontare chi ti ostacola. Per ricaricare le pile dopo tanto stress, punta sulla tua natura di “fashion icon”: un acquisto trendy o una passeggiata nel bello saranno la tua medicina naturale. Voto: ★★★☆☆

Scorpione – In amore, le tensioni passate lasciano qualche strascico: Mercurio opposto fino al 17 suggerisce prudenza nei dialoghi familiari ed economici per evitare malintesi pungenti. Se hai in ballo compravendite o traslochi, non farti travolgere dalla confusione ma punta sulla concretezza. Sul lavoro, Giove ti protegge ancora per due mesi: è il momento di firmare accordi e agire con strategia prima che l’estate renda tutto più faticoso. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox consigliano di non rimandare le scelte cruciali; dopo il 18, Marte richiede cautela fisica e una gestione oculata delle spese. Chiudi i conti in sospeso entro maggio, libera il cuore dai pesi inutili e punta tutto sulle giornate risolutive del 28 e 29. Voto: ★★★☆☆

Paolo Fox e l’oroscopo di maggio: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ultimamente hai lasciato che lo stress lavorativo spegnesse un po’ la scintilla nei sentimenti. Se la tua relazione è già in bilico, fai attenzione: un cielo turbolento potrebbe scatenare tempeste, specialmente domenica 17. Non farti abbattere se i progetti comuni procedono a rilento; piuttosto, affronta i nodi del passato e le questioni legali con i parenti, evitando passi falsi con Mercurio contro. Sul lavoro, la tua voce acquista forza: hai due mesi per avanzare proposte e chiudere contratti, puntando tutto sulle giornate del 4, 5 e 14. Da luglio, un Giove benevolo ti ripagherà dei torti subiti. Gestisci con cautela le finanze e non strafare fisicamente nei weekend critici: la tua serenità è preziosa. Voto: ★★★☆☆

Capricorno – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo mese ti chiede di proteggere il cuore: ti concedi solo se sei sicuro, ma attento alle provocazioni entro il 19. Dal 20 Venere ti rema contro, rendendo il 26 e 27 giorni piuttosto agitati per i sentimenti. Nel lavoro, finalmente esci dal labirinto dei problemi. Senti il bisogno di alzare la voce per difendere il tuo valore, specialmente nelle sfide del 13 e 14. Dal 18 Marte ti regala una grinta d’acciaio e dal 25 la strada si spiana verso un luglio di successi. Cura il fisico tra il 3 e il 17, ignorando le tensioni del 20. La tua stabilità nasce dalla pazienza: regalati un weekend di relax il 23 e 24 maggio. Voto: ★★★☆☆

Acquario – Dopo le tempeste di aprile, il mese di maggio ti regala finalmente un’oasi di pace per i sentimenti. Devi guardarti dentro con onestà: se il partner non regge il ritmo della tua evoluzione, il rischio di una deriva è concreto. Tra l’8 e il 10 i nuovi incontri sono baciati dalla fortuna, mentre la fine del mese promette chiarimenti decisivi. Nel lavoro sei a un bivio; hai due mesi per decidere il tuo futuro, ma evita colpi di testa economici, specialmente a metà mese. Il 13 è perfetto per firmare accordi, mentre il 26 e il 27 la tua genialità brillerà grazie a una configurazione astrale unica. Ricorda che la prudenza è la tua migliore alleata per non rovinare tutto. Sul fronte del benessere, dopo un inizio di maggio teso e stancante, dal 18 recupererai smalto e vitalità. Voto: ★★★★☆

Pesci – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, a maggio sentirai il bisogno di mettere in pausa il cuore per dare precedenza alla materialità. Con Venere ostile fino al 19, i primi weekend potrebbero scivolare tra piccoli battibecchi o silenzi pesanti: non lasciare che la distanza, fisica o emotiva, scavi un solco tra te e chi ami. Se la tua storia è solida, Giove continuerà a proteggerti, ma ricorda di domare quella gelosia che potrebbe esplodere attorno al 23. Sul lavoro, il ritmo rallenta e ti invita a non firmare nulla senza aver prima riflettuto bene. Hai ancora due mesi per decidere il tuo futuro professionale, quindi, evita i colpi di testa e risparmia le energie. Attenzione al 18 e al 25, giornate ideali per chiarire le questioni in sospeso ma pessime per le dispute legali. La stanchezza mentale si farà sentire verso fine mese: il 31 cerca di staccare la spina per non cedere al nervosismo. Voto: ★★★☆☆