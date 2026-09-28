Beautiful, anticipazioni 28 settembre 2026: Hope e Carter parlano del piano, Brooke ascolta di nascosto

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 28 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge si è accorto che c’era il nome di Carter nei documenti per l’assetto della Forrester Creations però non ha approfondito perché Steffy gli metteva pressione. Il Forrester, quindi, ha firmato senza leggere e questo consentirà al Walton di mettere in atto il suo piano.

Anticipazioni Beautiful 28 settembre 2026: Brooke viene a conoscenza del piano di Hope e Carter

Carter si sente in colpa per aver deciso di tradire Steffy e Ridge però non vede altre soluzioni, presto otterrà la gestione della Forrester Creations e Hope trattiene a stento l’entusiasmo. Intanto Brooke ha scoperto tutto, loro però non sanno di essere ascoltati.

Brooke sentirà la conversazione tra Hope e Carter mentre sarà appostata fuori dallo chalet e scoprirà che la ristrutturazione è solo una copertura. Il nuovo fidanzato della Logan per evitare che Steffy continui a prendere decisioni influenzate dal suo privato vuole ottenere lui il controllo della gestione dell’azienda. L’uomo continuerà ad essere diviso tra il dovere verso la Forrester e la sua amicizia con Ridge, però sta agendo così anche per Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lui vuole restituire alle Logan la dignità che meritano, Hope gli dirà di volere la sua scelta e lo sostiene, però non vuole sentire il peso di un ricatto emotivo.