Grande fratello vip, Giacomo Gallani e la frase choc contro Federica Morello: il web lo critica

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Il Grande fratello vip è tra i programmi che hanno fatto ritorno da poco sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione vede la presenza di Federica Morello che si è messa in mostra sia per le sue opinioni senza peli sulla lingua che per la sua bellezza. Proprio l’influencer è finita in queste ore vittima di un attacco da parte di Giacomo Gallani. Il modello romano ha usato una frase choc per descrivere la bionda concorrente del Grande fratello vip. L’uomo ha dichiarato parlando con gli altri: “Io c’ho provato con Federica? Ma va, lei non è il mio tipo, è troppo rifatta. Non è una brutta ragazza, per carità. Gli piace a Varsi a lui piacciono le sciacquette così. Vabbè sciacquetta no dai.” L’uomo ha poi aggiunto: “E comunque se io volessi con Federica… Se solo volessi. Sto scherzando era una battuta. Però lei non mi piace, non è il mio tipo, questo è vero. Se ci parlo non vuol dire nulla”.

Grande fratello vip, Giacomo Gallani definisce sciacquetta Federica Morello: il popolo del web lo critica

Giacomo Gallani ha definito sciacquetta Federica Morello all’interno della casa del Grande fratello vip. La frase choc del modello romano non ha lasciato indifferente il popolo del web, che ha preso le difese dell’influencer. Molti utenti si sono scagliati contro l’uomo per aver usato frasi ritenute poco carine nei confronti della ragazza. Un fan ha scritto: “Il classico belloccio che si crede Superman, ma lì dentro se ne salvano pochi tra donne e uomini. Tutti talmente impostati/e che sembrano statue. Compreso lui, quindi taccia” mentre un altro “Ma esattamente questo chi si crede di essere ?”. Altri, invece, hanno difeso il ragazzo come questo utente: “Ha detto un suo pensiero ,dicono di molto peggio e non vengono fatte critiche. Poi alla fine dice la verità, tutta questa bellezza, io non gliela vedo, poi è troppo presuntuosa”

Federica Morello (Screen Mediaset Infinity)