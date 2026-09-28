Cambio programmazione Mediaset: Racconto di una notte passa alla domenica, Tutto per la mia famiglia conquista il giovedì sera

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Mediaset torna a rivoluzionare il suo prime time, ridisegnando la collocazione di due delle dizi turche più seguite dal pubblico italiano: Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia. A partire da domenica 4 ottobre, le due serie cambieranno fascia oraria e giorno di messa in onda, segnando un nuovo assetto della programmazione serale di Canale 5. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando andranno in onda le nuove puntate? perché Mediaset ha scelto di spostare le due dizi? e cosa cambia per i fan delle serie?

Cambio programmazione: Racconto di una notte lascia il giovedì e debutta alla domenica in prima serata

La prima grande novità riguarda Racconto di una notte, che abbandona definitivamente la collocazione del giovedì sera. Gli episodi del 1° ottobre saranno infatti gli ultimi trasmessi in fascia infrasettimanale.

Dal 4 ottobre, la dizi con Mahir e Canfeza approda nella prestigiosa prima serata della domenica, a partire dalle 21:20 circa. Una scelta strategica: Mediaset punta a rafforzare il prime time festivo con una delle sue serie turche più amate, capace di attirare un pubblico fedele e trasversale.

Il trasferimento alla domenica sera permette alla dizi di ottenere maggiore visibilità e di inserirsi in una fascia tradizionalmente forte per la rete ammiraglia.

Tutto per la mia famiglia conquista il giovedì sera: dal 8 ottobre in prime time

Il giovedì sera di Canale 5 cambia volto. Dopo alcune settimane in cui Tutto per la mia famiglia è stato trasmesso in seconda serata, subito dopo Racconto di una notte, Mediaset ha deciso di promuovere la serie dei fratelli Eren.

Dal giovedì 8 ottobre, Kardeşlerim andrà in onda in prima serata, sempre dalle 21:20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. Una scelta che conferma la forza della dizi, diventata uno dei titoli più seguiti del pomeriggio e ora pronta a conquistare anche il prime time.

Il giovedì diventa così la serata dedicata interamente alla saga degli Eren, con nuovi episodi inediti che promettono colpi di scena, tensioni familiari e momenti drammatici.

Il nuovo prime time di Canale 5: una strategia che punta sulle dizi turche

Il cambio di palinsesto rientra in una strategia più ampia che Mediaset sta portando avanti da settimane. Dopo la riorganizzazione del pomeriggio, con la cancellazione di Far Away e il ritorno di programmi storici, anche la fascia serale viene ripensata.

Il 1° ottobre sarà l’ultima serata condivisa da Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia. Da quel momento, le due dizi si divideranno il prime time:

Domenica sera → Racconto di una notte

→ Racconto di una notte Giovedì sera → Tutto per la mia famiglia

Una scelta che permette a Mediaset di presidiare due serate chiave con prodotti forti, capaci di garantire ascolti costanti e un pubblico fidelizzato.