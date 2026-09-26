Beautiful, anticipazioni 26 settembre 2026: Steffy offende Hope e spinge Carter a tradire i Forrester

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 26 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che durante una chiacchierata con Taylor Finn parlerà della sua fedeltà nei confronti di Steffy. Tutte le volte che Hope ha cercato di sedurlo e manipolarlo lui l’ha sempre rifiutata. Ama moltissimo suo moglie e non farebbe mai nulla per ferirla.

Anticipazioni Beautiful 26 settembre 2026: Finn e Taylor parlano di Hope, Steffy ammette la sua vendetta contro la Logan

In veste di psichiatra la Hayes dirà a Finn che in Hope vede un bisogno di aiuto e pensa che sia un rischio per la famiglia. Carter nel frattempo continuerà a fare delle pressioni a Steffy, lei ammetterà che quella nei confronti della Logan è una vendetta.

La figlia di Ridge dirà di essere disposta a perdere dei clienti pur di non lavorare più insieme ad Hope che considera una poco di buono. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che l’offesa della Forrester convincerà il Walton a mettere in atto il suo piano contro i Forrester. Lui si è innamorato della figlia di Brooke e vuole farla pagare a Ridge e Steffy per averla licenziata ingiustamente.