Beautiful, anticipazioni 26 ottobre 2026: Remy non convince Will, Ridge accusa ancora Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Remy si è presentato senza alcun preavviso alla Forrester Creations per fare una sorpresa a Electra. Il ragazzo ha iniziato a lavorare nel ristorante di Deacon e ha portato una pizza all’amica, alla quale ha fatto una chiara dichiarazione d’amore.

Anticipazioni Beautiful 26 ottobre 2026: il comportamento di Remy fa dubitare Will, nuovo confronto tra Brooke e Ridge

Remy ha chiesto a Electra di andare via con lui perché è convinto che tra loro ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Lei, però, gli ha detto chiaramente che non tiene a lui in quel modo, gli vuole bene ma solo come amico. Le sue parole hanno ferito non poco il ragazzo, poco dopo i due sono stati raggiunti da Will.

Lo Spencer ha chiesto a Remy come mai fosse lì, poi gli consiglierà di dedicarsi al resto delle consegne che deve fare per non mettere Electra in difficoltà alla Forrester. La ragazza cercherà di fargli capire quanto sia importante per lei questa opportunità nel mondo della moda. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Remy andrà via dall’azienda e il suo atteggiamento sarà visibilmente alterato, notandolo Will inizierà a dubitare di lui e della sua decisione di trasferirsi a Los Angeles. Durante un confronto con Ridge, Brooke gli chiederà di non attaccare sua figlia. Lui, però, continuerà ad essere convinto che sia stata Hope a manovrare Carter, prima di innamorarsi di lei era sempre stato fedele ai Forrester.