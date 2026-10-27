Beautiful, anticipazioni 27 ottobre 2026: Zende turbato si scaglia duramente contro Carter

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 27 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che l’atteggiamento di Remy nei confronti di Electra è sempre più sospetto. Quando è andato a trovarla alla Forrester Creations ha manifestato di provare dei sentimenti nei suoi confronti, lei però lo ha rifiutato. La ragazza gli ha detto che tiene a lui, ma non in quel senso.

Anticipazioni Beautiful 27 ottobre 2026: le ultime novità alla Forrester sconvolgono Zende

Electra ha detto a Remy che quella alla Forrester Creations per lei è un’opportunità molto importante. Intanto, quando Will lo ha trovato in azienda lo ha invitato a tornare a lavorare per non mettere la nipote di Ivy in difficoltà. Il ragazzo è andato via palesemente deluso.

Nel momento in cui Remy sarà da solo guarderà al computer una foto di Electra su un programma di ritocco e sembrerà sul punto di ritoccare lo scatto. Nel frattempo Hope rivelerà a Zende che adesso è Carter il nuovo capo della Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che lo stilista non reagirà bene, pensa che l’azienda appartenga ai Forrester e accuserà il Walton di averla portata via alla sua famiglia.