Beautiful, anticipazioni 27 maggio 2026: Finn confessa che Hope lo ha baciato, Steffy furiosa

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che quello che è successo tra Finn e Hope durante i festeggiamenti a casa di Eric non rimarrà tra loro come lei gli aveva chiesto. Durante il loro confronto si era scusata e lo aveva pregato di non raccontarlo né a Steffy né a nessun altro ma lui le aveva detto che non voleva avere segreti con la moglie.

Anticipazioni Beautiful 27 maggio 2026: Steffy su tutte le furie accusa Finn dopo aver scoperto cosa è successo

Proprio come aveva già detto alla Logan Finn confesserà alla moglie che Hope lo ha baciato e lei, com’era prevedibile, non reagirà affatto bene. Incredula e sconvolta la Forrester si arrabbierà moltissimo, in passato si sono già contese un uomo e non vuole assolutamente che la storia si ripeta.

Finn dirà a Steffy di essere certo di non aver incoraggiato in alcun modo Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Forrester sarà furiosa e accuserà il marito di non aver dato peso ai suoi avvertimenti. Più volte gli aveva chiesto di stare lontano da Hope ma lui non lo ha fatto e questo ha contribuito a far nascere delle vicende pericolose per il loro rapporto.