Racconto di una notte, anticipazioni 27 maggio 2026: per proteggere Mahir Canfeza accetta di andare via

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 27 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in ospedale Asaf ha promesso al nipote di non ripetere con lui gli stessi errori fatti con suo padre, non dovrà più sposare Sila. L’uomo cercherà un’altra soluzione per risolvere i suoi problemi e Mahir gli ha chiesto di aiutare Sila a scappare.

Spoiler Racconto di una notte 27 maggio 2026: Afet affronta Canfeza e la nonna, Mahir e Sila inscenano un’emergenza

Afet si recherà da Canfeza ed Ezra e le intimerà di lasciare per sempre il Paese. In questo modo si lasceranno il debito di sangue alle spalle e impedirà alla ragazza di sposare Mahir.

Pur di proteggere il suo amato Canfeza, a malincuore, accetterà di andare via insieme alla nonna. Afet ha organizzato tutto, Ezra e la nipote dovranno recarsi in Grecia. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Sila e Mahir nel frattempo fingeranno un’emergenza per consentire alla ragazza di fuggire.